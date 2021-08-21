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Футбол в России

"Крылья Советов" одержали первую победу в текущем розыгрыше РПЛ

Самарский клуб обыграл "Сочи" со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Сергеева

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в пятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре.

Мяч забил Иван Сергеев (34-я минута), отличившийся в третьем матче подряд, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) (40 мячей).

Команды встретились в третий раз, все матчи остались за самарцами.

"Крылья Советов" одержали первую победу в чемпионате, самарский клуб располагается на 14-м месте в таблице, набрав 4 очка, "Сочи" идет на четвертой позиции с 9 очками в активе. В следующем туре "Крылья Советов" 26 августа в гостях сыграют с "Уфой". В этот же день "Сочи" в Москве встретится со "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо54019-512
2Зенит532012-711
3Рубин43107-210
4Сочи53027-39
5ЦСКА53028-59
6Локомотив42207-48
7Нижний Новгород42115-47
8Спартак52124-47
9Краснодар42028-66
10Ахмат52036-86
11Уфа51226-75
12Арсенал51136-114
13Химки41123-74
14Крылья Советов51134-64
15Ростов40134-101
16Урал50141-81

 

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