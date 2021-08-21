"Крылья Советов" одержали первую победу в текущем розыгрыше РПЛ

САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграл "Сочи" в пятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре.
Мяч забил Иван Сергеев (34-я минута), отличившийся в третьем матче подряд, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) (40 мячей).
Команды встретились в третий раз, все матчи остались за самарцами.
"Крылья Советов" одержали первую победу в чемпионате, самарский клуб располагается на 14-м месте в таблице, набрав 4 очка, "Сочи" идет на четвертой позиции с 9 очками в активе. В следующем туре "Крылья Советов" 26 августа в гостях сыграют с "Уфой". В этот же день "Сочи" в Москве встретится со "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|3
|Рубин
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|4
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-3
|9
|5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|6
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|7
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|8
|Спартак
|5
|2
|1
|2
|4-4
|7
|9
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|11
|Уфа
|5
|1
|2
|2
|6-7
|5
|12
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|13
|Химки
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|15
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1