{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер "Динамо" поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Локомотивом"

Сандро Шварц считает, что его команде будет непросто победить в следующем туре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц считает, что игра с московским "Локомотивом" 27 августа будет отличаться от матча с "Уралом" сложностью и процентом владения мяча. Такое мнение тренер высказал на послематчевой пресс-конференции.

В субботу "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 над екатеринбургским "Уралом" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

"Конечно, это будет совсем другая игра, это будет достаточная сложная игра. Я убежден, что она будет интенсивной и быстрой. И мы понимаем, что в игре против "Локомотива" у нас не будет такого большого процента владения мячом, как в сегодняшней", - сказал он.

После пяти матчей "Динамо" поднялось на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с одним очком занимает последнее, 16-е место. В следующем туре "Динамо" дома 27 августа сыграет с "Локомотивом", а екатеринбуржцы в этот же день примут "Ростов".

Теги
Российский футбол
ATP
Рублев заявил, что первая победа придала ему уверенности в противостоянии с Медведевым
В субботу Рублев победил соотечественника в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
Читать полностью