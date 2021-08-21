Мацуев назвал скучным матч между "Арсеналом" и "Спартаком"

СУЗДАЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев назвал скучной игру в субботнем матче чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком", болельщиком которого он является. Таким мнением он поделился с ТАСС на открытии фестиваля "Alma mater: "Новые имена" в Суздале".

В субботу "Спартак" сыграл вничью со счетом 1:1 в гостевом матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом".

"Надо было очень сильно постараться себя заставить посмотреть этот футбол. Ничего более скучного я не видел ни от той, ни от другой команды, хотя это моя любимая родная команда, за которую я буду всегда болеть, переживать, буду ее поддерживать в самые сложные времена", - сказал Мацуев.

Он добавил, что в настоящее время "Спартак" переживает не самые лучшие времена. "Вот сейчас моей команде нехорошо", - сказал пианист.

"Спартак" набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" с четырьмя очками идет на 13-й строчке. В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с "Сочи", туляки в этот же день сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".