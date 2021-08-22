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Футбол в России

Тренер "Сочи" рассказал, что несколько игроков отравились перед матчем с "Крыльями"

Самарская команда победила в пятом туре "Сочи" со счетом 1:0

ТАСС, 22 августа. Несколько футболистов "Сочи" получили отравление при подготовке к матчу пятого тура Тиниькофф - Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщил главный тренер сочинской команды Владимир Федотов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу "Крылья Советов" одержали победу со счетом 1:0.

"При подготовке были отравления, но это наше внутреннее дело, - сказал Федотов. - Ребята сегодня вышли и через не могу отдали все силы ради результата. Нет ребят? Это мышечные травмы, Бурмистров вчера почувствовал спазм, решили не рисковать и провести дополнительное обследование".

"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. В следующем матче сочинцы в гостях 26 августа сыграют с московским "Спартаком".

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