Футболистки ЦСКА не смогли выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 22 августа. Московский ЦСКА со счетом 1:2 проиграл кипрскому "Аполлону" в финальном матче первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в кипрском городе Лимасол.

В составе кипрской команды мячи забили Кристина Фреда (39-я минута) и Кэти Локвуд (66). У ЦСКА отличилась Юлия Мясникова (32).

В квалификации Лиги чемпионов команды отбираются по пути представителей лиг и пути чемпионов. Клубы были разделены на четыре мини-турнира по четыре команды, победитель каждого вышел во второй раунд квалификации. В полуфинале первого раунда московская команда в дополнительное время обыграла валлийский "Суонси" (4:1).

В сезоне-2021/22 женская Лига чемпионов впервые будет проводиться с групповым этапом в основном раунде (с участием 16 команд), до этого Лига чемпионов начиналась сразу с раунда плей-офф. Четыре команды ("Барселона", "Бавария", "Челси" и "Пари Сен-Жермен") пробились в групповой этап напрямую, как чемпионы стран с наивысшим клубным рейтингом. Остальные 12 участников определятся по итогам второго раунда квалификации.

Женская Лига чемпионов была основана в 2001 году, турнир до сезона-2009/10 носил название "Кубок УЕФА". Действующим победителем является испанская "Барселона".