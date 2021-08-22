Шевченко не видит причин для ухода Бузато из женской сборной России по волейболу

ТАСС, 22 августа. Причин для ухода Серджо Бузато с поста главного тренера женской сборной России по волейболу нет. Такое мнение высказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"На мой взгляд, он отработал Олимпиаду хорошо, - заявил Шевченко. - Все будет решать президиум, но лично я причин, почему Серджо мог бы уйти, не вижу. Тем более на подходе очень интересная молодежь, в последние годы мы побеждали или были в призах на всех юношеских и юниорских турнирах. Теперь наша общая задача - дать этим девочкам максимум игровой практики во взрослом волейболе".

Шевченко добавил, что вопросов к тренеру мужской сборной Туомасу Саммельвуо также нет. "Особых вопросов к главным тренерам сейчас действительно нет, но у нас серьезно работает тренерский совет, и какие-то детали он наверняка захочет прояснить. Давайте оставим все вопросы по тренерам до конца чемпионатов Европы. Контракты у них до декабря, будет время спокойно все обсудить", - сказал Шевченко.

На прошедших Олимпийских играх в Токио женская сборная России по волейболу дошла до стадии четвертьфинала, где проиграла бразильянкам (1-3). Мужская команда стала серебряным призером Игр, уступив в финале французам (2-3).