Шевченко: проведение чемпионата мира по волейболу в России является знаковым событием

ТАСС, 22 августа. Проведение мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году в России является знаковым событием для страны. Такое мнение высказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"В волейболе, в отличие от большинства видов спорта, чемпионаты мира проводятся лишь раз в четыре года, - заявил Шевченко. - В жизни даже топ-спортсмена может быть всего один-два чемпионата мира. Поэтому право принять такой турнир говорит о большом доверии к нам со стороны FIVB (Международной федерации волейбола - прим. ТАСС). И для России такой турнир - знаковое событие".

Шевченко отметил, что подготовка к чемпионату мира идет полным ходом, организаторам оказывается всесторонняя поддержка как со стороны правительства, так и со стороны губернаторов всех десяти регионов, которые примут матчи мирового первенства.

"Глобальная цель - посредством чемпионата мира в России показать всей стране, что такое волейбол, - добавил глава ВФВ. - Мы постараемся сделать все, чтобы заразить страну любовью к нашему виду спорта и максимально его пропагандировать. Нам нужно отбирать целевую аудиторию у других видов спорта. Предстоящий год должен стать толчком для развития волейбола".

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".