Красноярские пловцы проплыли 112 км в холодном Енисее, финишировав с флагом России в руках

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Красноярские пловцы совершили заплыв по Енисею в честь Государственного флага России, проплыв 112 км, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого отделения Русского географического общества.

"Сегодня в заливе Шумиха под Красноярском финишировали участники традиционного эстафетного заплыва по Красноярскому водохранилищу протяженностью 112 км в холодной воде в честь Дня государственного флага Российской Федерации <...>. Финишировали красноярские спортсмены с флагом России в руках", - сообщили в пресс-службе.

С 20 по 22 августа участники заплыва преодолели по Енисею расстояние от поселка Даурское до залива Шумиха. Температура воды колебалась от 14 до 18 градусов. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и краевые спасатели постоянно сопровождали участников заплыва и были готовы в любой момент оказать им необходимую помощь.

В заплыве участвовали восемь спортсменов: чемпионы мира и России, участник Олимпийских игр, рекордсмены и любители холодового плавания. Участники сменяли друг друга через каждые 30 минут плавания.