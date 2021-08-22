Дворкович: будущее российского футбола не зависит от лимита на легионеров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Будущее российского футбола зависит от развития детско-юношеских школ, а не от возможной отмены лимита на легионеров. Такое мнение журналистам высказал бывший член совета директоров "Локомотива", президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

"Я считаю, что лимит на легионеров не имеет никакого отношения к тому, как будет развиваться российский футбол. Можно его иметь, можно не иметь, но результаты российского футбола зависят совсем от другого, точно не от лимита. Стоит ли отменять, не знаю, очень сложный вопрос", - сказал Дворкович.

"Я считаю, что будущее российского футбола зависит от развития детско-юношеского футбола, от постепенного восстановления нового поколения футболистов. Реформа чемпионата? Не буду комментировать, этим занимаются профессионалы", - добавил он.

В июле Российский футбольный союз на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации были представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов.