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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Уругвайцы победили сборную Омана в матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Встреча завершилась со счетом 4:2

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная Уругвая победила команду Омана со счетом 4:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Команды представляют группу D, в другом матче второго тура данного квартета сыграют сборные Сенегала и Португалии. Лидирует в группе сборная Сенегала (3 очка, 1 матч), второй идет команда Португалии (3, 1), третьей - Уругвая (3, 2), замыкают таблицу футболисты Омана (0).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа D
КомандаИВВОВППМО
1Сенегал110006-13
2Португалия110005-33
3Уругвай210015-73
4Оман200025-90

 

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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