Уругвайцы победили сборную Омана в матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная Уругвая победила команду Омана со счетом 4:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Команды представляют группу D, в другом матче второго тура данного квартета сыграют сборные Сенегала и Португалии. Лидирует в группе сборная Сенегала (3 очка, 1 матч), второй идет команда Португалии (3, 1), третьей - Уругвая (3, 2), замыкают таблицу футболисты Омана (0).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.