Генменеджер "Ак Барса": в российском хоккее не хватает диалога между игроками и тренером

ТАСС, 22 августа. Российским хоккейным тренерам следует быть в более тесном контакте со своими игроками для налаживания положительной атмосферы внутри команды, что приведет к соответствующему результату в игре. Такое мнение высказал генеральный менеджер казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Марат Валиуллин, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Валиуллин занял пост генменеджера в мае. В прошлом сезоне КХЛ казанский клуб дошел до финала Восточной конференции, уступив в серии будущему обладателю Кубка Гагарина омскому "Авангарду" (3-4).

"Эмоции после поражений - это нормально, мы стараемся, чтобы перегибов не было. В этом сезоне буду говорить и с капитаном команды, чтобы он находился в более тесном контакте с главным тренером, и эти беседы будут касаться не только каких-то бытовых вещей, но и непосредственно хоккея. Все-таки у нас собраны довольно опытные ребята в команде, у которых есть свое видение", - сказал Валиуллин.

Также он считает, что российские хоккейные тренеры должны следовать североамериканской модели общения с игроками. "Нужен диалог, я не говорю, что тренер обязательно должен слушаться хоккеистов, но обсуждение важно. Мы хотим взять лучшее из североамериканской модели, за океаном любой хоккеист может подойти к тренеру и обсудить какие-то моменты, к сожалению, у нас в стране не принято, речь даже не о каком-то одном тренере", - добавил он.

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября.