Экипаж "Тойоты" выиграл гоночный марафон "24 часа Ле-Мана"

ТАСС, 22 августа. Экипаж японской команды "Тойота" в составе британца Майка Конвея, японца Камуи Кобаяси и аргентинца Хосе Марии Лопеса стал победителем гоночного марафона "24 часа Ле-Мана" в главном классе "гиперкары", который был введен с нынешнего сезона и заменил LMP1.

Все трое впервые в карьере выиграли легендарный марафон. В 2018 и 2019 годах их экипаж финишировал вторым, в 2020-м - третьим. Конвей и Кобаяси также становились вторыми в 2016 году, тогда их напарником был француз Стефан Сарразен.

Второе место занял другой экипаж "Тойоты" под управлением швейцарца Себастьена Буэми, новозеландца Брендона Хартли и японца Кадзуки Накаджимы. Третьим финишировал экипаж "Альпин" французов Николя Лапьера и Мэттью Ваксивьера, бразильца Андре Неграна.

В классе LMP2 выиграл экипаж бельгийского коллектива WRT в составе нидерландца Робина Фряйнса, австрийца Фердинанда фон Габсбурга и француза Шарля Милеси. Экипаж российской команды G-Drive Racing Романа Русинова, чемпиона мира "Формулы-Е" нидерландца Ника де Вриса и аргентинца Франко Колапинто финишировал седьмым в своем классе и 12-м в абсолюте. Экипаж G-Drive Racing в составе ангольца Руя Андраде, американца Джона Фалба и испанца Роберто Мери сошел с дистанции в результате аварии. Поскольку "24 часа Ле-Мана" проходили в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), российские экипажи выступали под флагом Российской автомобильной федерации в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.

Победу в классе GTE-Pro одержал экипаж итальянской команды AF Corse в составе британца Джеймса Каладо, итальянца Алессандро Пьера Гуиди и француза Коме Летогара. В классе GTE-Am лучшим также стал экипаж AF Corse под управлением датчанина Никласа Нильсена, француза Франсуа Перродо и итальянца Алессио Роверы.

История гонки

Марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году прошел в 89-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе "Сарта" длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" с 13 победами и "Феррари" с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс гиперкаров. Класс LMP2 отличается в первую очередь ограничением по стоимости прототипов и отсутствием заводской поддержки команд-участниц.

В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров, - "Феррари", "Порше" и "Астон Мартин". В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.

В следующем году марафон "24 часа Ле-Мана" пройдет с 11 по 12 июня.