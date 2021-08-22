Команда Швейцарии одержала вторую победу на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 7:3 обыграла команду Белоруссии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".
Команды представляют группу С, в другом матче второго тура данного квартета сыграют сборные Бразилии и Сальвадора. Лидирует в группе сборная Швейцарии (4 очка, 2 матча), второй идет команда Белоруссии (1, 2), бразильцы и сальвадорцы очков после одной игры не набрали и замыкают таблицу, их матч начнется в 19:00 мск.
На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.
Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Швейцария
|2
|1
|0
|1
|0
|12-8
|4
|2
|Белоруссия
|2
|0
|0
|1
|1
|8-12
|1
|3
|Бразилия
|1
|0
|0
|0
|1
|5-5
|0
|4
|Сальвадор
|1
|0
|0
|0
|1
|5-5
|0