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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Команда Швейцарии одержала вторую победу на чемпионате мира по пляжному футболу

Швейцарцы обыграли белорусов и единолично возглавили турнирную таблицу
Анатолий Рябко (Белоруссия) и Тобиас Штайнеманн (Швейцария) EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Анатолий Рябко (Белоруссия) и Тобиас Штайнеманн (Швейцария)
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 7:3 обыграла команду Белоруссии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

Команды представляют группу С, в другом матче второго тура данного квартета сыграют сборные Бразилии и Сальвадора. Лидирует в группе сборная Швейцарии (4 очка, 2 матча), второй идет команда Белоруссии (1, 2), бразильцы и сальвадорцы очков после одной игры не набрали и замыкают таблицу, их матч начнется в 19:00 мск.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа С
КомандаИВВОВППМО
1Швейцария2101012-84
2Белоруссия200118-121
3Бразилия100015-50
4Сальвадор100015-50

 

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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