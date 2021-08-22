Итальянский велогонщик Карузо стал победителем девятого этапа "Вуэльты"

ТАСС, 22 августа. Итальянец Дамиано Карузо из команды Bahrain Victorious стал победителем девятого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Карузо преодолел дистанцию 188 км за 5 часов 3 минуты 14 секунд. Второе место занял олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma ("Джамбо-Висма"), третье - испанец Энрик Мас из Movistar ("Мовистар"). Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 15-м, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") завершил гонку на 41-м месте.

В общем зачете после восьми этапов лидирует Роглич, время которого составляет 34 часа 18 минут 53 секунды. Вторым идет Мас, уступающий 28 секунд, третьим - колумбиец Мигель Анхель Лопес из Movistar Team ("Мовистар тим") (+1.21). Власов занимает 11-ю строчку, уступая лидеру 3 мин 55 секунд, Сиваков расположился на 41-м месте (+14.37).

Десятый этап веломногодневки состоится во вторник, его протяженность составит 189 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.