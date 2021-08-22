Гончаренко: "Краснодар" старался решить проблемы в центре обороны в матче с "Локомотивом"

ТАСС, 22 августа. Тренерский штаб "Краснодара" старался решить проблемы в центре обороны в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Локомотива". Такое мнение высказал главный тренер краснодарцев Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 2:1.

"Мы должны были решить проблемы в центре обороны. На данном этапе мы достаточно уязвимы в этой зоне. Постарались выпустить максимально оптимальное сочетание, - сказал Гончаренко. - В любом случае побеждать, когда ты пропускаешь гол на первых минутах, заведомо сложнее".

"Краснодар" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков. В следующем матче краснодарцы 27 августа дома сыграют с казанским "Рубином".