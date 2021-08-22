Сборная России выиграла медальный зачет юниорского чемпионата мира по борьбе в Уфе

УФА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная России стала победителем общего медального зачета на чемпионате мира по борьбе среди юниоров. Соревнования прошли в Уфе.

Россияне завоевали девять золотых, две серебряные и восемь бронзовых наград. Второй стала команда США (7-0-4), третьей - сборная Ирана (6-2-6).

Обладателями золотых медалей в составе сборной России стали борцы вольного стиля Рамазан Багавудинов (весовая категория до 57 кг) и Шамиль Магомедов (до 65 кг), классического стиля - Динислам Бамматов (до 60 кг), Саид-Хусейн Бакаев (до 63 кг), Евгений Байдусов (до 72 кг), Ислам Алиев (до 77 кг) и Адлан Амриев (до 87 кг), у женщин лучшими стали Анастасия Сидельникова (до 59 кг) и Алина Касабиева (до 62 кг).

Серебряные награды на счету Елизаветы Петляковой (до 68 кг), борца классического стиля Алексея Милешина (до 97 кг). Бронзовые медали завоевали представители вольной борьбы Федор Балтуев (до 61 кг), Станислав Свинобоев (до 70 кг), Ислам Картоев (до 86 кг) и Андрей Бестаев, греко-римской борьбы - Муслим Имадаев (до 67 кг) и Армен Чолокян (до 130 кг), женской борьбы - Чойгана Тумат (до 53 кг) и Марьям Гусейнова (до 72 кг).

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, в 2023 году запланирован чемпионат мира в Красноярске.