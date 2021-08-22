Николич выделил командный дух футболистов "Локомотива" в победном матче с "Краснодаром"

ТАСС, 22 августа. Командный дух игроков "Локомотива" помог им одержать победу в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Краснодара". Такое мнение высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1, нападающий Федор Смолов оформил дубль.

"Благодарен болельщикам за поддержку. Думаю, что мы ответили на все разговоры. Возможно, во втором тайме где-то не хватило сил, приходилось импровизировать, - сказал Николич. - Но я доволен командой, очевидно, что у нас есть командный дух. Хочу поздравить каждого. Три очка у нас, с таким командным духом продолжаем дальше".

"Локомотив" набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче красно-зеленые 27 августа на выезде сыграют против московского "Динамо".