Российские волейболистки одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы

ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Азербайджана в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:16, 25:17, 25:13).

Ранее российские волейболистки обыграли француженок (3-1). Команды России и Сербии возглавляют группу А (по шесть очков), далее идут бельгийки и боснийки (по три очка), следом расположились сборные Франции и Азербайджана (0). В следующем туре россиянки встретятся с командой Бельгии в понедельник.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).