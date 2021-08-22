{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира по пляжному футболу

Бразильцы выиграли у команды Сальвадора
Родриго (Бразилия) и Эксон Пердомо (Сальвадор) EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Родриго (Бразилия) и Эксон Пердомо (Сальвадор)
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Команда Бразилии со счетом 4:2 обыграла сборную Сальвадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники".

Бразильцы одержали первую победу на турнире, в прошлом туре 14-кратные чемпионы мира уступили швейцарцам, впервые проиграв на группой стадии. Команды представляют группу С, лидирует в группе сборная Швейцарии (4 очка), второй идет команда Бразилии (3), далее следуют белорусы (1) и сальвадорцы (0).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа С
КомандаИВВОВППМО
1Швейцария2101012-84
2Бразилия210019-73
3Белоруссия200118-121
4Сальвадор200027-90

 

Теги
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Летние олимпийские виды спорта
Триумф спортсменов и пример организации. В Уфе прошел юниорский чемпионат мира по борьбе
Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет
Триумф спортсменов и пример организации.
Читать полностью