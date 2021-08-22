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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: федерация борьбы детально изучит итоги юниорского чемпионата мира

Сборная России на соревнованиях в Уфе победила в медальном зачете

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) планирует детально проанализировать итоги как Олимпийских игр, так и чемпионата мира среди юниоров в Уфе. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Михаил Мамиашвили.

Основная часть соревнований в Уфе, оператором которых был "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс, проходила с 16 по 22 августа.

"Юниорский "мир" стал первым глобальным смотром потенциальных участников Олимпийских игр в Париже. Отрадно, что именно в День российского флага наш триколор дважды поднимался в честь побед наших молодых борцов. Итоги Уфы-2021, как и Токио-2020 будут детально проанализированы. Поздравляю всех победителей, каждый из них показал яркую борьбу, проявил характер", - сказал Мамиашвили.

"Особо хочу отметить представителей Башкортостана Саид-Хусейна Бакаева и Адлана Амриева. Уверен, что это только начало возрождения славных традиций башкирской школы борьбы, созданной в советский период выдающимся тренером Владимиром Борманом. Сегодня в Уфе весь борцовский мир увидел не только как можно проводить глобальные турниры в условиях пандемии, но и как при поддержке главы Башкортостана Радия Хабирова регион системно работает над развитием нашего вида спорта на всех уровнях - от школьных залов до создания центра борьбы", - добавил он.

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Летние олимпийские виды спорта
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