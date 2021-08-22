Гончаренко считает, что Крыховяк мог сыграть лучше против своего бывшего клуба

ТАСС, 22 августа. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Гжегож Крыховяк мог бы сыграть лучше против своей бывшей команды - московского "Локомотива". Об этом заявил главный тренер краснодарцев Виктор Гончаренко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Локомотив" победил со счетом 2:1 "Краснодар" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Крыховяк перешел в "Краснодар" 1 августа из столичного клуба.

"Крыховяк качественно вступал в отбор, для нас это большой плюс. Но против своей бывшей команды он мог бы сыграть лучше", - сказал Гончаренко.

Польский полузащитник представлял "Локомотив" с 2018 года, дважды завоевав с клубом Кубок России и один раз - суперкубок страны.