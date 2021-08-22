Триумф спортсменов и пример организации. В Уфе прошел юниорский чемпионат мира по борьбе

УФА, 22 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала девять золотых, две серебряные и восемь бронзовых медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе среди юниоров, прошедшем в Уфе. Хозяева турнира стали победителями медального зачета, опередив команды США (7-0-4) и Ирана (6-2-6).

Соревнования по олимпийским видам проводились с 16 по 22 августа. Предварял их турнир среди кадетов и юниоров по неолимпийской дисциплине - грэпплингу. Хозяева в этом виде также выиграли медальный зачет. Среди кадетов у женщин и мужчин было завоевано по четыре золотые медали, у юниоров в женских соревнованиях россияне выиграли две награды высшего достоинства, а в мужских - четыре.

Юниорский чемпионат мира стал триумфальным для российских борцов греко-римского стиля. В День государственного флага триколор дважды поднимался в Уфе в честь побед Динислама Бамматова (весовая категория до 60 кг) и Евгения Байдусова (72 кг). Накануне золотые медали завоевали Саид-Хусейн Бакаев (63 кг), Ислам Алиев (77 кг) и Адлан Амриев (87 кг), серебро у Алексея Милешина (97 кг), бронза у Муслима Имадаева (67 кг) и Армена Чолакяна (130 кг).

Президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили отметил успех спортсменов в этой дисциплине.

"Особо хочу отметить представителей Башкортостана Саид-Хусейна Бакаева и Адлана Амриева. Уверен, что это только начало возрождения славных традиций башкирской школы борьбы, созданной в советский период выдающимся тренером Владимиром Борманом. Сегодня в Уфе весь борцовский мир увидел не только как можно проводить глобальные турниры в условиях пандемии, но и как при поддержке главы Башкортостана Радия Хабирова регион системно работает над развитием нашего вида спорта на всех уровнях - от школьных залов до создания центра борьбы", - сказал он ТАСС, отметив, что итоги чемпионата мира, как и недавней Олимпиады в Токио, будут тщательно проанализированы федерацией.

Камбэк Багавудинова и универсализм Амоса

Сборная Ирана выиграла медальный зачет в вольной борьбе, завоевав пять золотых и одну бронзовую медаль. Три золотые награды у американцев, причем Брэкстон Амос выиграл турнир вольников в категории до 97 кг и стал бронзовым призером в этом же весе в классической борьбе. Две золотые медали сборной России по вольной борьбе принесли Рамазан Багавудинов (57 кг) и Шамиль Мамедов (65 кг). Бронзовыми призерами стали Федор Балтуев (61 кг), Станислав Свинобоев (70 кг), Ислам Картоев (86 кг) и Андрей Бестаев (125 кг).

Одной из самых зрелищных схваток стал финал в весе до 57 кг между Багавудиновым и турком Мухамметом Каравузом. После первого периода россиянин уступал 0:9, но сумел переломить ход схватки и вырвал победу по последнему действию - 11:11.

В активе женской сборной России золотые медали Анастасии Сидельниковой (59 кг) и Алины Касабиевой (62 кг), серебро Елизаветы Петляковой (68), бронзовые награды Чойганы Тумат (53 кг) и Марьям Гусейновой (72 кг).

Медальный зачет в женской борьбе выиграли американки, на счету которых четыре золотые и одна бронзовая медаль.

Исключительная организация

Медали турнира выиграли борцы из 28 стран. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович назвал исключительным уровень организации и вручил Хабирову высшую награду UWW за выдающиеся заслуги в развитии борьбы.

"Юниорский чемпионат мира проходит всего через неделю после Олимпийских игр в Токио, подготовка такого глобального события - это огромная работа. Но для нас турнир в Уфе больше праздник, чем тяжелая работа, хочу поблагодарить главу Башкортостана Радия Хабирова и Федерацию спортивной борьбы России за созданные возможности", - сказал Лалович.

"В Уфе прекрасная арена, отличные условия для проживания, борцам созданы все условия, чтобы проявить себя", - добавил президент UWW.

Всего Уфа приняла около 1 500 участников и гостей из 55 стран. Оператором юниорского чемпионата мира был "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс.

"Борьбу - в школу!" и "Сельский тренер"

В ходе чемпионата мира глава республики провел рабочую встречу с Лаловичем и Мамиашвили. Башкортостан является одним из лидеров по реализации программы ФСБР "Борьбу - в школу!". "3,5 тысячи детей уже занимаются борьбой в 62 общеобразовательных школах. В планах - к 2024 году открыть секции борьбы в 200 школах", - сказал Хабиров.

В регионе также реализуется программа "Сельский тренер".

"Именно в деревнях растут наши будущие чемпионы, неизбалованные и неиспорченные, они приходят в борьбу и становятся триумфаторами Олимпийских игр. Идея башкирской программы заключается в том, что регион выделяет подъемные средства в 600 тыс. рублей для тренера, готового переехать в сельскую местность и преподавать там борьбу. Программа имеет прекрасные результаты в регионе и хорошие перспективы развития на федеральном уровне, и мы будем это поддерживать", - сказал трехкратный победитель Олимпийских игр в греко-римской борьбе Александр Карелин.

Нет сомнений в Красноярске

Россия впервые провела чемпионат мира по борьбе среди юниоров. При этом Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых: в 1995 году чемпионат мира по женской борьбе проходил в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - в Москве по греко-римской, женской и вольной борьбе.

Чемпионат мира по олимпийским видам борьбы среди взрослых в 2023 году примет Красноярск.

"У меня нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в Красноярске. Он будет квалификационным к Играм в Париже, поэтому является особенно важным для UWW. Мы все видим, что из-за пандемии переносятся соревнования и даже Олимпийские игры, пандемийная ситуация не становится легче, но соревнования проводятся, и Россия сейчас в Уфе это показала. Я не знаю, какая ситуация будет к 2023 году, но мы уже научились проводить соревнования в новой реальности", - отметил Лалович.