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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Сенегала победила команду Португалии в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Действующие чемпионы мира потерпели первое поражение на турнире в Москве
Мамур Диань (Сенегал) и Торрес (Португалия) EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Мамур Диань (Сенегал) и Торрес (Португалия)
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Команда Сенегала со счетом 5:3 обыграла действующего чемпиона мира сборную Португалии в матче второго тура группового этапа мирового первенства в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Команды представляют группу D вместе со сборными Уругвая и Омана. Лидирует в группе сборная Сенегала (6 очков), второй идет команда Португалии (3), третьей - Уругвая (3), замыкают квартет футболисты из Омана (0).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа D
КомандаИВВОВППМО
1Сенегал2220011-46
2Португалия210018-83
3Уругвай210015-73
4Оман200025-90

 

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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