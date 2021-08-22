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Футбол в России

Агент Антона Миранчука объяснил неучастие футболиста в матче РПЛ

Футболист "Локомотива" с января испытывает боли в ноге

ТАСС, 22 августа. Травма приводящей мышцы передней поверхности бедра помешала полузащитнику "Локомотива" Антону Миранчуку выйти на поле в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Краснодара". Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1, Миранчук остался на скамейке запасных. В этом сезоне 25-летний футболист провел на поле 104 минуты, не выйдя в стартовом составе ни в одном матче.

"Проблема серьезная с Антоном, мало кто знает, но с января, прямо с первого сбора, у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра, - сказал Шпинев. - Все это сказывается на тазобедренном суставе, все собирается и скапливается. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание, насколько его хватает, столько человек и играет".

"Локомотив" набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче красно-зеленые 27 августа на выезде сыграют против московского "Динамо".

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Российский футбол
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