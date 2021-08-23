Футболист "Химок" Глушаков считает результат матча с "Рубином" закономерным

ХИМКИ /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Счет матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными "Химками" и казанским "Рубином" по игре. Такое мнение ТАСС выразил полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков.

В воскресенье "Химки" дома сыграли вничью с "Рубином" (1:1). Глушаков отметился забитым мячом с передачи нападающего Кемаля Адеми.

"Должны были выигрывать, можно так про каждую игру, мы и с "Зенитом" хорошо действовали, но не добрали очков, - сказал Глушаков. - С другой стороны, ничья, может, и закономерна, и у нас, и у них хорошие моменты были. Но есть над чем работать, так что это футбол, не забили они и мы. Не доволен, всегда нужно стремиться к высшим результатам и добиваться их, но да, счет по игре".

"Адеми - новый игрок, видно, что есть хорошие качества у него. Вышел на эмоциях и сыграл, помог команде, как и все ребята. Во время гола нападающие хорошо сработали, один выиграл единоборство, другой сделал передачу вперед, мое дело было ворваться в штрафную, что я и сделал, забил", - добавил он.

После пяти туров "Химки" располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав пять очков. В следующем туре команда 27 августа примет "Нижний Новгород".