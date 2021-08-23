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Футбол в Испании

"Реал" и "Леванте" сыграли вничью в чемпионате Испании, забив на двоих шесть мячей

В концовке матча "Леванте" пришлось поставить на ворота полевого игрока после удаления голкипера
Хосе Кампанья ("Леванте") и Лукас Васкеc ("Реал") AP Photo/Alberto Saiz
Описание
Хосе Кампанья ("Леванте") и Лукас Васкеc ("Реал")
© AP Photo/Alberto Saiz

ТАСС, 23 августа. Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью со счетом 3:3 с "Леванте" в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

В составе мадридцев первым голом за команду с января прошлого года отметился Гарет Бэйл (5-я минута), дубль на счету вышедшего во втором тайме на замену Винисиуса Жуниора (73, 85). У хозяев голы забили Рохер (46), Хосе Кампанья (57) и Робер Пьер (79). На 87-й минуте с поля был удален за игру рукой за пределами штрафной площади вратарь "Леванте" Айтор Фернандес. Так как замен у команды к этому моменту не осталось, на ворота встал полевой игрок.

После двух сыгранных матчей "Реал" занимает второе место таблицы чемпионата, набрав четыре очка. Лидирует с шестью очками мадридский "Атлетико". "Леванте" располагается на восьмой строчке (2).

В следующем туре "Реал" 28 августа сыграет в гостях с "Бетисом", "Леванте" в тот же день на выезде встретится с клубом "Реал Сосьедад".

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