"Реал" и "Леванте" сыграли вничью в чемпионате Испании, забив на двоих шесть мячей

ТАСС, 23 августа. Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью со счетом 3:3 с "Леванте" в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

В составе мадридцев первым голом за команду с января прошлого года отметился Гарет Бэйл (5-я минута), дубль на счету вышедшего во втором тайме на замену Винисиуса Жуниора (73, 85). У хозяев голы забили Рохер (46), Хосе Кампанья (57) и Робер Пьер (79). На 87-й минуте с поля был удален за игру рукой за пределами штрафной площади вратарь "Леванте" Айтор Фернандес. Так как замен у команды к этому моменту не осталось, на ворота встал полевой игрок.

После двух сыгранных матчей "Реал" занимает второе место таблицы чемпионата, набрав четыре очка. Лидирует с шестью очками мадридский "Атлетико". "Леванте" располагается на восьмой строчке (2).

В следующем туре "Реал" 28 августа сыграет в гостях с "Бетисом", "Леванте" в тот же день на выезде встретится с клубом "Реал Сосьедад".