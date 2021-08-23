Мэр Марселя поддержал решение клуба не доигрывать матч чемпионата Франции с "Ниццей"

Игра проходила в воскресенье на стадионе в Ницце. В концовке встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов, после чего матч был прерван. Спустя час руководством французской лиги и местными властями было принято решение доиграть матч, однако гостевая команда не вышла на поле. В итоге сразу после возобновления игры арбитр дал финальный свисток.

ТАСС, 23 августа. Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем", который прервали из-за беспорядков с участием болельщиков и игроков, не должен был возобновляться. Такое мнение в своем Twitter выразил мэр Марселя Бенуа Паян.

"Травмированные игроки, отсутствие безопасности, матч никогда не должен был возобновляться. Печальное решение [возобновить игру]. Горжусь своей командой, которая не участвовала в этом маскараде", - написал Паян.

"Мы решили не возобновлять матч ради безопасности наших игроков, - цитирует президент "Марселя" Пабло Лонгорию радиостанция RMC Sport. - То, что произошло сегодня, совершенно неприемлемо. Главный арбитр матча тоже не хотел возобновлять матч, но лига решила наоборот. Это неприемлемо для нас, поэтому мы решили не возобновлять матч и вернуться в Марсель сегодня вечером".

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер не поддержал решение гостевой команды. "Это разочарование, что все так заканчивается. К сожалению, вспышка произошла после того, как игрок "Марселя" бросил бутылку обратно на трибуну, и это не должно никак отражаться на наших игроках. Рефери не решался возобновить матч, но люди, отвечающие за службу безопасности, префект, все решили возобновить игру. Я не совсем понял решение наших марсельских коллег, я пошел на трибуны, и мне гарантировали, что проблем не будет. Все сказали, что все будет хорошо, но марсельцы не хотели выходить", - отметил Ривер.

Беспорядки спровоцировал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар. Футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле. По информации RMC, три футболиста "Марселя" получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Ниццы".