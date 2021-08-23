Правительство РФ утвердило проведение финала Кубка мира по кузовным гонкам в Сочи

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило проведение финального этапа текущего сезона Кубка мира по кузовным гонкам (WTCR) на "Сочи-Автодроме" 27 и 28 ноября. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Россия давно себя зарекомендовала как страна, которая умеет организовать международные события на самом высоком уровне, - отметил Чернышенко. - Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России, в Сочи. Организаторы оказались заложниками сложной мировой эпидемиологической обстановки, в связи с чем в одних странах происходит отмена крупных мероприятий, в других, где обстановка лучше, проведение таких событий возможно. Соревнование большое, масштабное, на финальном этапе определится итоговое расположение в личном и командном зачете среди 22 пилотов из 12 стран".

Чернышенко выразил уверенность, что федеральная территория Сириус достойно примет финал международной автоспортивной серии, а "Росгонки" окажут всецелую поддержку в ее организации.

Министр спорта Олег Матыцин считает, что проведение финала в Сочи очень важно для развития автоспорта в России. "То, что именно на сочинском автодроме пройдет такое значимое событие как финал престижной серии - наглядная демонстрация качества и международной востребованности объекта", - заявил Матыцин.

Изменения в календаре текущего сезона WTCR связаны с невозможностью проведения из-за коронавирусных ограничений изначально запланированных этапов в Азии. На данный момент в чемпионате было проведено четыре этапа. До конца сезона должны состояться еще четыре этапа.

С 2014 года на "Сочи-Автодроме" проводится этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".