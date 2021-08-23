Спортсмен из Пермского края одержал победу в марафоне вокруг Эльтона на дистанции 201 км

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Международный ультрамарафон Elton Ultra на берегу озера Эльтон под Волгоградом собрал за выходные более тысячи участников. Спортсмен из Пермского края Артем Сыстеров победил в забеге на самой сложной дистанции в 201 км, сообщила ТАСС руководитель пресс-центра Elton Ultra Марианна Магнитская.

"Значительный отрыв Артема Сыстерова от второго спортсмена вызвал у судьи несколько вопросов, но оказалось, что простая ошибка стоила ему пяти минут штрафа. На общий результат Артема Сыстерова это не повлияло. Спортсмены из Мексики, Германии, Эстонии, Азербайджана, Белоруссии и других стран вышли на дистанции Elton Ultra в Волгоградской области. 21-22 августа вокруг минерального озера Эльтон пробежали свои километры и днем и ночью более тысячи спортсменов", - рассказала Магнитская.

Она отметила, что самой младшей участницей марафона стала 9-летняя москвичка Диана Тимофеева, а самым возрастным - 72-летний житель Волгоградской области Николай Енин.

"Девятый сезон - тяжелый, поскольку из-за локдауна мы понесли финансовые, имиджевые и эмоциональные потери, - рассказал журналистам главный организатор проекта Elton Ultra Вячеслав Глухов. - Все болельщики и спортсмены с надеждой ждали этот сезон. Здесь сложилась своя аура, почти семейная атмосфера".

Международная ассоциация ультрамарафонов (IAU) работает под патронажем Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), ее деятельность направлена на развитие бега на сверхдистанции в разных странах мира и поощрение организованных марафонов в каждой из континентальных зон мировой легкой атлетики. Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала ультрамарафон на Эльтоне как спортивное соревнование с участием профессиональных бегунов и любителей.