Футболист Киммих продлил контракт с "Баварией"

"В "Баварии" я могу насаждаться футболом и заниматься любимым делом. У нас отличная команда, с которой мы продолжим добиваться самых высоких результатов, - сказал Киммих. - Моей семье очень комфортно в Мюнхене, и я убежден, что в ближайшие годы "Бавария" продолжит улучшать свои результаты".

Киммиху 26 лет, он выступает за "Баварию" с 2015 года. Всего защитник принял участие в 264 играх за мюнхенцев, забил 30 голов и отдал 73 результативные передачи. Киммих является шестикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка Германии, пять раз выигрывал Суперкубок Германии, а также по разу становился победителем Лиги чемпионов, Супреркубка УЕФА и клубного чемпионата мира.