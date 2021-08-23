Бывший пресс-атташе "Спартака" возглавил медианаправление проектного офиса РФС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бывший пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин возглавил медианаправление проектного офиса Российского футбольного союза (РФС). Об этом Кулемин сообщил ТАСС.

Кулемин занимал пост пресс-атташе "Спартака" с лета 2020 года. Он покинул московский клуб 12 августа.

"С сегодняшнего дня я руководитель медианаправления в проектном офисе РФС. Основная задача на ближайший сезон - модернизация ФНЛ (Футбольной национальной лиги - прим. ТАСС), в том числе создание позитивного образа лиги в медиапространстве", - сказал Кулемин.

Футбольная национальная лига - организация, с сезона-2011/12 отвечающая за проведение второго по силе дивизиона чемпионата России. Перед стартом сезона-2021/22 в ходе общего собрания клубов ФНЛ в мае было выдвинуто предложение об объединении с Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ). С этого сезона ФНЛ разделена на два дивизиона - ФНЛ-1 и ФНЛ-2. В первом дивизионе выступают 20 команд, которые борются за право выступить в высшем дивизионе российского футбола - Тинькофф - Российской премьер-лиге; во втором играют 76 команд, поделенные на четыре группы.