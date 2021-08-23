Петров вошел в окончательный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Защитник "Краснодара" Сергей Петров включен в окончательный состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В окончательную заявку не попали защитники Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), а также полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров. Эти четыре футболиста были включены в расширенный список игроков национальной команды, который был опубликован 16 августа. Петров, по словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, был вызван вместо получившего повреждение Терехова.
Всего в состав национальной команды вошли 29 игроков:
- вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Андрей Лунев ("Байер", Германия);
- защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин");
- полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);
- нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").
Впервые за сборную России могут сыграть восемь футболистов - Максименко, Песьяков, Дюпин, Осипенко, Магкеев, Самошников, Захарян и Тюкавин.
В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова. Национальная команда занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).