Петров вошел в окончательный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Защитник "Краснодара" Сергей Петров включен в окончательный состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В окончательную заявку не попали защитники Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), а также полузащитник московского "Динамо" Денис Макаров. Эти четыре футболиста были включены в расширенный список игроков национальной команды, который был опубликован 16 августа. Петров, по словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, был вызван вместо получившего повреждение Терехова.

Всего в состав национальной команды вошли 29 игроков:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Андрей Лунев ("Байер", Германия);

защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин");

полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);

нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").

Впервые за сборную России могут сыграть восемь футболистов - Максименко, Песьяков, Дюпин, Осипенко, Магкеев, Самошников, Захарян и Тюкавин.