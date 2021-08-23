Федоров: тренерский штаб ЦСКА рассчитывает и на Федотова, и на Рейдеборна

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА еще не определился с основным вратарем на сезон и рассчитывает на обоих голкиперов, контракты с которыми были подписаны в межсезонье. Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, заявил главный тренер армейцев Сергей Федоров.

В межсезонье состав ЦСКА пополнили голкиперы Иван Федотов и Адам Рейдеборн. На пресс-конференции по окончании сезона-2020/21 президент клуба Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА планирует делать ставку на российских вратарей.

"Оба - новые игроки для нашей команды, они разные по стилю вратари, мы рассчитываем на обоих, так получилось, что один из них иностранец, - сказал Федоров. - Конечно, это серьезная конкуренция, мы дадим и тому, и другому показать себя. Я думаю, что будет какой-то определенный период времени на их адаптацию, и как только мы поймем, что они адаптировались и показывают свой потолок, мы решим, кто из них первый, а кто второй. Но в хоккее многое может случиться, это раз, второе - у нас длинный сезон, пять пауз, одна из которых олимпийская, они являются кандидатами в сборные, поэтому мы пока в процессе, думаем, как все это будет".

"Мы, наверное, самая неиграющая команда в нынешнем межсезонье, сыграли всего два матча, в то время как многие другие российские команды уже провели по семь-восемь игр. За такой короткий промежуток времени мы, конечно, сделаем определенные выводы, но, думаю, этот процесс [выбора основного вратаря] не будет останавливаться даже после начала чемпионата", - отметил специалист.

Также Федоров заявил, что в основной состав команды будут привлекаться молодые игроки из системы клуба. "В этом году у нас уже есть маленький рекорд - мы привлекли [к подготовке с основной командой] десять человек и из молодежной команды и из команды Высшей хоккейной лиги, все они показали достаточно высокий уровень как физической, так и технической и тактической подготовки, и на льду они реально очень хорошо сработали и дали нам много пищи для размышлений. Самое главное, ребята будут играть в основном составе, мы за ними будем следить в ВХЛ, они должны быть лидерами там, должны показывать достаточно высокий уровень хоккея, который показали на предсезонной подготовке, и вы увидите на Кубке мэра, наверное, составы на официальные матчи из этих молодых ребят", - добавил главный тренер армейцев.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант", 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем", в нынешнем году участие в турнире впервые примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".