Соперником российского боксера Беспутина в титульном бою будет мексиканец Пинтор

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Мексиканец Маурисио Пинтор станет соперником российского боксера Александра Беспутина в титульном бою, который состоится 11 сентября в Красноярске. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram сообщил председатель наблюдательного совета краевой федерации бокса Сергей Пономаренко.

Ранее сообщалось, что 11 сентября Беспутин проведет бой за титул Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold.

"11 сентября в Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина состоится грандиозное боксерское шоу, кульминацией которого станет титульный бой нашего земляка - известного российского боксера Александра Беспутина. Соперником Александра станет чемпион Мексики, континентальный латиноамериканский чемпион в полусреднем весе, чемпион WBC Latino Маурисио Пинтор", - написал Пономаренко.

Он также сообщил, что 11 сентября красноярцы увидят 10 боксерских поединков, в том числе за титул чемпиона WBA Asia.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.