Касаткина вышла во второй раунд турнира WTA в Кливленде

ТАСС, 23 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла словенку Кайю Юван и вышла во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации в Кливленде (США, штат Огайо).

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу российской теннисистки, посеянной на турнире под первым номером. Юван идет на 109-й позиции в рейтинге WTA. В следующем раунде Касаткина сыграет с американкой Кэти Макнелли (134).

В другом матче россиянка Вера Звонарева (101) обыграла представительницу Норвегии Ульрикке Эйкери (291) - 6:4, 6:2, в следующем раунде она сыграет с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо (43) и американкой Алексой Глэтч (297). В воскресенье россиянка Екатерина Александрова (34) уступила румынке Ирине Бегу (74) - 6:7 (3:7), 3:6.

Касаткиной 24 года, она занимает 27-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре титула WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции.

Турнир в Кливленде относится к категории WTA 250, соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.