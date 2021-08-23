СМИ: женский чемпионат мира по хоккею может впервые пройти в один год с Олимпиадой

ТАСС, 23 августа. Чемпионат мира по хоккею среди женщин может впервые пройти в один год с зимней Олимпиадой. Об этом сообщает агентство Canadian Press.

По информации источника, Международная федерация хоккея (IIHF) в сентябре обсудит возможность проведения женского чемпионата мира в 2022 году. Ранее женское мировое первенство не проводилось в один год с зимними Олимпийскими играми. О месте проведения турнира пока не сообщается, предварительные сроки проведения - август 2022 года.

Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в канадском Галифаксе (провинция Новая Шотландия), однако был отменен с связи с пандемией коронавируса. Турнир 2021 года проходит с 20 по 31 августа в канадском Калгари (провинция Альберта). Изначально соревнования планировалось организовать с 6 по 16 мая в Галифаксе, однако власти провинции Новая Шотландия отказались проводить чемпионат.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.