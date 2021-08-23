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Футбол в России

"Локомотив" подписал контракт с французским футболистом Бека-Бека

20-летний опорный полузащитник приобретен у клуба "Кан"
Алексис Бека-Бека и Килиан Мбаппе EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Алексис Бека-Бека и Килиан Мбаппе
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с французским полузащитником Алексисом Бека-Бека. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение с 20-летним игроком, до этого выступавшим за французский "Кан", рассчитано на 5 лет. Ранее президент "Кана" заявил, то трансфер обошелся "Локомотиву" в €7 млн.

Выступая за "Кан", Бека-Бека принял участие в 33 матчах и забил один гол. На прошедших Олимпийских играх в Токио полузащитник провел три игры в составе сборной.

После пяти туров "Локомотив" с 11 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

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