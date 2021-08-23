Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против команд Хорватии и Кипра

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый канал покажет матчи сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Хорватии и Кипра. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Встреча с хорватами пройдет 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники", начало трансляции - 21:35 мск. Игра против киприотов состоится в Никосии 4 сентября, эфир начнется в 18:45 мск.

В сентябре сборная России сыграет также против команды Мальты (7 сентября, Москва). Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова. Национальная команда занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).