Российские волейболистки потерпели первое поражение на чемпионате Европы

ТАСС, 23 августа. Женская сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы, уступив бельгийским волейболисткам в матче третьего тура группового этапа. Игра проходила в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11) в пользу бельгийской сборной. Сборная России уступила, ведя в счете по сетам 2-0. В первом сете россиянки проигрывали со счетом 8:12, однако потом смогли набрать восемь очков подряд.

Ранее россиянки обыграли сборные Франции (3-1) и Азербайджана (3-0). В следующем туре российская сборная встретится с командой Сербии, матч пройдет 25 августа.

Сборная России занимает второе место в группе A, у команды две победы и одно поражение. Первое место занимают сербские волейболистки, одержавшие три победы в трех матчах. На третьем месте находится сборная Боснии и Герцеговины, далее идут команды Бельгии, Франции и Азербайджана.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).