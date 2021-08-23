В РФС изучат эпизоды из матча, результат которого просил аннулировать директор "Енисея"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) рассмотрит эпизоды из матча седьмого тура первого дивизиона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) между клубами "СКА-Хабаровск" и "Енисей", результат которого потребовал аннулировать директор красноярцев Алексей Ивахов. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"СКА-Хабаровск" 21 августа дома обыграл красноярский "Енисей" со счетом 4:3. Игроки обеих команд забили по одному голу с пенальти, в составе гостей в каждом из таймов были удаления за две желтые карточки - на 45-й минуте поле покинул нападающий Анзор Саная, на 66-й минуте - защитник Александр Надольский. К моменту второй красной карточки "Енисей" вел со счетом 2:0. Получив преимущество в два игрока, "СКА-Хабаровск" забил четыре мяча, пропустив один; решающий мяч был забит на шестой из восьми добавленных ко второму тайму минут.

В субботу на официальном сайте "Енисея" было опубликовано заявление директора клуба Алексея Ивахова, который заявил, что клуб будет "добиваться аннулирования этого матча". В понедельник он заявил ТАСС о том, что красноярцы подали апелляцию в ЭСК, выразив надежду на то, что она будет рассмотрена в ближайшее время.

Как говорится в письме "Енисея", оказавшемся в распоряжении ТАСС, клуб попросил ЭСК РФС дать оценку пяти эпизодам, которые, по мнению красноярцев, повлияли на исход матча. Первый момент - первое предупреждение, полученное Анзором Саная; второй - вторая желтая карточка нападающему и последовавшее за этим удаление; третий - вторая желтая карточка Александру Надольскому; четвертый - назначение пенальти в ворота красноярской команды; пятый - решение главного арбитра встречи Яна Бобровского добавить ко второму тайму восемь минут.

В службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о том, что первый и пятый эпизоды из обращения "Енисея" не подходят под положения об экспертно-судейской комиссии. Это связано с тем, что ЭСК РФС не рассматривает первые желтые карточки, показанные футболистам, а также количество добавленных минут к тому или иному матчу. Также в службе коммуникаций РФС подчеркнули, что "Енисей" не обращался в ЭСК с просьбой аннулировать результат матча против "СКА-Хабаровск".

"Енисей" после семи туров в ФНЛ-1 занимает 14-е место, набрав семь очков. "СКА-Хабаровск" располагается с 14 очками на четвертой строчке. В восьмом туре второго по силе дивизиона российского футбола красноярцы дома встретятся с астраханским "Волгарем". В этот же день хабаровчане на своем поле примут краснодарскую "Кубань".