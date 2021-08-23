Французские волейболистки обыграли команду Боснии и Герцеговины в матче чемпионата Европы

ТАСС, 23 августа. Сборная Франции победила команду Боснии и Герцеговины в матче третьего тура женского чемпионата Европы по волейболу. Игра проходила в Белграде.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:19, 25:14, 26:24) в пользу французской сборной. В другом матче группы A сборная России уступила команде Бельгии (2-3). После матчей третьего тура в группе A лидирует сборная Сербии, одержавшая три победы. Далее идут сборные России (2 победы, 1 поражение), Бельгии (2-1), Франции (1-2), Боснии и Герцеговины (1-2) и Азербайджана (0-3).

В понедельник в группе B сборная Чехии победила команду Греции (3-0), испанки уступили сборной Польши (0-3). В группе C сборная Италии победила словацких волейболисток (3-1), белоруски взяли верх над командой Швейцарии (3-0). Сборные Украины и Турции, выступающие в группе D, одержали победу над командами Швеции (3-0) и Финляндии (3-0) соответственно.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).