Дюков считает, что в российском футболе сейчас нет тренерской школы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что в России на данный момент нет тренерской школы в футболе. Такое мнение он высказал в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Если говорить о тренерской школе, ее в настоящий момент у нас нет. Есть российские тренеры, и если говорить о школе как о некоем институте, то школа предполагает наличие каких-то последователей, идей, философии, убеждений, принципов, и дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей, принципов. Идет какая-то конкуренция, в результате взаимодополняющее развитие приводит к каким-то новым идеям и есть последователи. У нас много российских хороших тренеров, но я не вижу, чтобы они действовали и верили в какую-то философию", - сказал Дюков.

"Можно говорить о немецкой, итальянской школах тренеров, в свое время была и советская школа, наши тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру. Безусловно, такая наша школа нужна и ее нужно создавать", - добавил он.

Дюков рассказал о работе Академии РФС по подготовке тренеров. "Мы начали пересматривать новые образовательные программы для тренеров. Эта работа по сути завершена, это программа с новым контентом, который отражает современные тенденции, происходящие в футболе. И начиная с сентября мы начнем обучение тренеров по этим новым программам, мы начнем с лицензий Pro и А и к ним добавим и другие", - отметил он.