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Футбол в России

Дюков считает, что в российском футболе сейчас нет тренерской школы

Он отметил, что РФС пересматривает образовательные программы для тренеров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что в России на данный момент нет тренерской школы в футболе. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24".

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"Если говорить о тренерской школе, ее в настоящий момент у нас нет. Есть российские тренеры, и если говорить о школе как о некоем институте, то школа предполагает наличие каких-то последователей, идей, философии, убеждений, принципов, и дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей, принципов. Идет какая-то конкуренция, в результате взаимодополняющее развитие приводит к каким-то новым идеям и есть последователи. У нас много российских хороших тренеров, но я не вижу, чтобы они действовали и верили в какую-то философию", - сказал Дюков.

"Можно говорить о немецкой, итальянской школах тренеров, в свое время была и советская школа, наши тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру. Безусловно, такая наша школа нужна и ее нужно создавать", - добавил он.

Дюков рассказал о работе Академии РФС по подготовке тренеров. "Мы начали пересматривать новые образовательные программы для тренеров. Эта работа по сути завершена, это программа с новым контентом, который отражает современные тенденции, происходящие в футболе. И начиная с сентября мы начнем обучение тренеров по этим новым программам, мы начнем с лицензий Pro и А и к ним добавим и другие", - отметил он.

Теги
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