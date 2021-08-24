Дюков: видение футбола Карпина совпало с мнением руководства РФС

ТАСС, 24 августа. Стиль и видение футбола Валерия Карпина совпало с мнением руководства Российского футбольного союза при выборе главного тренера национальной команды. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал президент РФС Александр Дюков.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля, он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду 8 июля.

"Его стиль и видение футбола совпадают с нашими, - сказал Дюков. - "Ростов" играл в интенсивный, современный футбол. Это важно для нас, но поскольку до первого матча было совсем немного времени, для нас было также важным знание тренером чемпионата и игроков, большинство из которых выступают в Российской премьер-лиге. Мы все знаем, что Валерий Георгиевич - отличный мотиватор, он умеет работать с молодыми игроками".

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством Карпина.