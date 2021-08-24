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Паралимпиада в Токио

Сборная Новой Зеландии не примет участие в церемонии открытия Паралимпиады

Как отмечается в сообщении национального паралимпийского комитета страны, это связано с соблюдением мер безопасности против коронавируса

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии во вторник не примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Токио. Об этом говорится в сообщении национального паралимпийского комитета страны в Facebook.

"Мы не будем присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады, поскольку намерены следовать мерам против коронавируса, чтобы наша команда была в безопасности, насколько это возможно", - отмечается в сообщении.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков. В церемонии открытия Паралимпиады, как ожидается, примут участие император Японии Нарухито и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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Паралимпиада в Токио
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