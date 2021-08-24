В Президентских спортивных играх примут участие 960 школьников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские спортивные игры" примут 960 человек, в Президентских состязаниях выступят 1 392 ученика. Об этом журналистам сообщил директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко.

Президентские состязания пройдут с 7 по 27 сентября в "Орленке". Президентские спортивные игры состоятся во всероссийском детском центре "Смена" с 6 по 26 сентября.

"В этом году во всероссийских этапах примут участие победители региональных этапов из 81 субъекта Российской Федерации, планируемое количество участников Президентских состязаний - 1 392, а Президентских спортивных игр - 960, - сказал Федченко. - Также в этом году в соответствии с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил соревнования пройдут по усеченному варианту в видах спорта, позволяющих избежать пересечения команд-участников. Программа Президентских соревнований состоит из спортивного многоборья, творческого конкурса, теоретического конкурса, эстафетного бега, в программу Президентских спортивных игр вошли легкая атлетика, легкоатлетическая эстафета и творческий конкурс - визитная карточка. На церемонии открытия и закрытия соревнований в качестве почетных гостей приглашены ведущие спортсмены, победители, призеры и участники Олимпийских игр, в том числе Олимпиады в Токио".

Начальник управления морских, туристских и физкультурно-спортивных программ всероссийского детского центра "Орленок" Дмитрий Борунов добавил, что в Президентских состязаниях ожидается участие 19 участников команды из Казахстана.

"На сегодняшний день такая эпидемиологическая обстановка, что не все субъекты Российской Федерации могут себе позволить участвовать не только в региональном этапе, но и во всероссийском,- сказал Федченко. - В таких субъектах, как Саратовская область, Республика Бурятия, Республика Тыва, не были проведены финальные соревнования на региональном уровне, поэтому их команды не могут приехать в связи с эпидемиологической обстановкой, это нормальное явление. В первую очередь во главе угла стоит здоровье детей, надеемся, что эти регионы достаточно успешно выступят в следующем году, до этого они выступали ежегодно".