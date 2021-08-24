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Паралимпиада в Токио

Парад спортсменов начался на церемонии открытия Паралимпиады в Токио

Делегация команды Паралимпийского комитета России выйдет на стадион 30-й

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Парад официальных делегаций начался на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. Торжественная церемония проходит в столице Игр во вторник.

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Первой на арену вышла команда беженцев, сформированная Международным паралимпийским комитетом. Делегация команды Паралимпийского комитета России выйдет на стадион 30-й.

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, они продлятся до 5 сентября. Игры пройдут без присутствия болельщиков на трибунах.

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