Огонь XVI летних Паралимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Токио

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Огонь XVI летних Паралимпийских игр зажжен на церемонии открытия соревнований на Национальном стадионе в Токио.

Ранее император Японии Нарухито объявил Паралимпиаду открытой. В церемонии открытия приняли участие представители 162 стран, спортсмены из Афганистана не смогли прибыть на соревнования, однако оргкомитет принял решение вынести флаг страны во время парада спортсменов.

Знаменосцами российской команды стали 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 м Елена Паутова. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Паралимпиаде в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Паралимпийского комитета России (RPC, Russian Paralympic Committee).

Паралимпиада в Токио должна была пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 5 сентября. Всего на Играх будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.