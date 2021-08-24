Представители 21 страны обсудили на встрече в Екатеринбурге саммит "Спорт-Аккорд"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Первая встреча представителей 21 государства, Свердловской области и ассоциации "Спорт-Аккорд" прошла в Екатеринбурге в рамках выставочной недели Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд-2022". Встреча была посвящена презентации предстоящего саммита, сообщили в пресс-службе мероприятия во вторник.

"Спорт-Аккорд" предоставляет широкие возможности для развития спорта и спортивного туризма в ваших странах. Мы надеемся, что увидим вас всех в следующем году и вы пригласите министров спорта и туризма своих стран в Екатеринбург. Вас ждут организационные совещания, выставка, социальные мероприятия, специализированные мастерские и, конечно же, спортивный фестиваль", - цитирует пресс-служба руководителя развития бизнеса ассоциации "Спорт-Аккорд" Малькольма Хардмана со встречи.

Во встрече также приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Они отметили, что Екатеринбург, где пройдет деловой саммит, входит в десятку самых популярных городов России и в число 200 самых посещаемых мегаполисов мира. В городе работают 28 дипломатических миссий, внешнеэкономические связи выстроены с более чем 130 странами. "Программа рассчитана на шесть дней и включает в себя конгрессно-выставочные мероприятия, заседания генеральных ассамблей международных спортивных федераций, круглые столы. Одним из важнейших мероприятий деловой программы саммита, на наш взгляд, является встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав", - приводит комментарий Орлова пресс-служба.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.