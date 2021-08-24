Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по пляжному футболу обыграла команду Сальвадора со счетом 8:7 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве и гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира с первого места. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Команды Швейцарии и Сальвадора представляют группу C, также в ней выступают бразильские и белорусские футболисты. Матч между этими командами состоится позже во вторник. Швейцарцы заняли первое место в группе, набрав семь очков, далее идут бразильцы (3 очка), белорусы (1), команда Сальвадора не набрала ни одного балла.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.