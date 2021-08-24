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Летние олимпийские виды спорта

Российские гимнасты на чемпионатах мира выступят под флагами национальных федераций

Соревнования пройдут в октябре в Японии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спортсмены сборных России по спортивной и художественной гимнастике выступят на предстоящих чемпионатах мира под флагами национальной федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября, по художественной гимнастике - там же с 27 по 31 октября.

"На чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике российские спортсмены выступят под флагом с логотипом федерации на белом фоне. Гимном будет фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского", - говорится в сообщении.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

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Летние олимпийские виды спорта
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